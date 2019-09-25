فتح خطوط طيران مباشرة جديدة وتطوير كورنيش النيل وعودة أوبرا عايدة.. أهم استعدادات الأقصر للموسم السياحي الجديد

مؤشرات بارتفاع نسب الاشغال السياحي فى الموسم الجديد

المنتج السياحي بالأقصر كأفضل مقصد سياحى للطيران بالبالون مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس





تنتظر محافظة الأقصر فصل الشتاء من كل عام للتجهيز للموسم السياحي والذي يتوقعه الخبراء هذا العام بأنه بشرة خير على كل القطاع فى نسب الإشغال وفتح خطوط طيران مباشر جديدة وتغيير البنية التحتية للمدينة السياحية وعودة اوبرا عايدة بعد مرور عقدين من الزمان.





فتح خطوط طيران

يقول الخبير السياحي "محمد عثمان" رئيس لجنة التسويق بغرف الشركات السياحية ان الموسم هذا العام مبشر للغاية وخاصة فى فتح خطوط طيران مباشر جديدة حيث تنظر الاقصر اولى رحلات الطيران المباشر اليابانى فى اخر شهر نوفمبر القادم وذلك بجانب وصول طائرتين للخطوط التركية والتى سوف تفتح سياحة دول جنوب شرق اسيا مثل ( الصين – الهند – اليابان – تركيا ) .

واضاف الى ان هناك طيران مباشر مازال مستمر ومتوقع زيادة فى الموسم الجديد هو ثلاث رحلات اسبوعية طيران فرنسي و رحلتين طيران ايطالي كل ذلك يمثل مؤشر لارتفاع نسب الاشغال السياحي فى الموسم الجديد .





عودة رحلات البالون

واشار الى عودة رحلات البالون الطائرة مرة اخرى بعد توقفه قرابة الثلاثة أشهر وذلك عقب اعادة تأهيل وتطوير التقنيات الحديثة له الأمر الذى يمنح المنتج السياحي بالأقصر كأفضل مقصد سياحى للطيران بالبالون





فيما استعدت ايضا المحافظة للموسم الجديد بعودة عروض اوبرا عايدة بعد غياب نحو عقدين من الزمان وذلك ساحة معبد الدير البحري " حتشبسوت " غرب الأقصر يومي 26 و 28 اكتوبر المقبل .





وقالت المدير التنفيذي لعروض اوبرا عايدة والجهة المنظمة للفاعلية انه تم اختيار المكان والدعوات الموجهة لكبار الشخصيات والمردود الاقتصادي والأثر السياسي لعودة عروض اوبرا عايدة باعتباره حدث حيوي وهام علي أجندة الفاعليات .





150 عاما على قناة السويس





واشارت واصف الى تزامن العرض الذي يحتضنه معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر أكتوبر المقبل، مع مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، بما يعيد إحياء العلاقة الوثيقة، حيثُ كلف الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي فيردي بكتابة أوبرا عايدة، لتُعرض خلال حفل افتتاح القناة عام 1869 الذي شهد حضورًا رسميًا مميزًا مشيرة الي ان عودة العروض يعد بمثابة رسالة سلام وأمان من مصر إلى كافة ربوع الأرض، وخطوة نحو جعل "أوبرا عايدة" حدثًا سنويًا على أجندة السياحة العالمية.





فيما استعدت المدينة السياحية باستقبال الموسم الجديد بتطوير كورنيش النيل وكانت البداية بمطلع شهر يوليو الماضي بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي الخطة المقررة للتطوير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء كانت شرارة البدء والتى ادخلت على قلوب المواطنين بالاقصر الفرح متمنين ان يكون الموسم السياحي الجديد اكثر انتعاشا من قبله.





ومنذ اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي بدأت الأقصر في أعمال تطوير كورنيش النيل وأصبحت الأقصر تتابع لحظة بلحظة أعمال التطوير والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه في أسرع وقت.





أعمال تطوير واسعة

واعلنت مدينة الأقصر ان أعمال التطوير تتضمن إزالة الأرصفة والـ "بلاط " المتهالك والـ "بلدورات" القديمة، تمهيدًا لاستبدالها بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات الهندسية، وذلك بعد الانتهاء من التنسيق مع كل الجهات والمرافق قبل القيام بأعمال الحفر، وتم رفع وإزالة المظلات وإزالة قشرة الطبقة السطحية من بلاط كورنيش النيل وحفر وإزالة الطبقة الأسفلتية بالجزء الجانبي بجوار رصيف كورنيش النيل، لتنفيذ أعمال الكهرباء، بدءا من نهاية الممشى السياحي أمام فندق ايتاب وجار الأعمال وصولا حتى متحف التحنيط كمرحلة أولى، وتم رفع وإزالة حوالي (١٠٠) طن تراكمات صلبة ناجمة عن أعمال التطوير.





وتم تغيير المرافق بالمشروع بنسبة 80%، بينما انتهى العمل في تطوير الجزء العلوي من كورنيش النيل بنسبة 30%، ويجرى تسليم الجزء السفلي للكورنيش من قبل وزارة السياحة لجهاز الخدمة الوطنية المنفذة للمشروع.





وشدد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من المشروع قبل بدء الموسم السياحي، و خطة تطوير الكورنيش تتضمن تجديده بطول يقرب من 3 كيلو مترات تبدأ من بنك الإسكندرية وحتي ميدان الابروتيل (النوفتيل سابقا) .







