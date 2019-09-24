مدير تطوير العشوائيات: أنفقنا 22 مليار جنيه منذ 2014.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مشروع شمال وجنوب الصيادين بمحافظة دمياط يمثلان مشروعًا واحدًا، مكونًا من 12 عمارة على النيل مباشرة.



وأضاف خالد صديق، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، أن دمياط تحتوي على سوق تسمى سوق النيل، وهي سوق حضارية وتم تحويلها إلى سوق سياحية أيضا من أجل جذب السياحة بالمحافظة.



وأكد أن الصندوق يعمل بشكل عام على 220 ألف وحدة تم الانتهاء من 105 آلاف وحدة، والمتبقي 115 وحدة، جارٍ العمل عليها، منوها بأنه سيجري الانتهاء منها في منتصف 2020.



ولفت إلى أن صندوق تطوير العشوائيات يحوي 31 مليار جنيه، تم صرف 22 مليار جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ تم صرفه على تطوير العشوائيات منذ عام 2014 وحتى الآن.