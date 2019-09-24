أحياء العاصمة تجذب المشترين.. ومتوسط السعر يتجاوز 7 آلاف جنيه للمتر

فى أحدث دراسة لجاذبية المناطق المختلفة بالنسبة للمستثمرين الأفراد بقطاع العقارات، رصد "عقار ماب" حصول أحياء القاهرة الشهيرة كمصر الجديدة والمعادي ومدينة نصر على النصيب الأكبر من معدلات الطلب، وفقًا للاستطلاع الأخير الذي أجراه.



وذلك على الرغم من التوسع الجغرافي الذي شهدته مدينة القاهرة خلال الأعوام الماضية، واتجاه الكثيرين نحو اتخاذ القرارات الشرائية الاستثمارية والسكنية في المدن الجديدة المحيطة بها بحثًا عن حياة أكثر هدوءًا ورغبة في تحقيق مستويات ربحية متصاعدة.





وبحسب التقرير، تمتلك الأحياء السكنية داخل العاصمة على عوامل جذب عدة ساهمت في الاحتفاظ بمكانتها عبر السنين رغم تغير متطلبات المعيشة والاستثمار العقاري مؤخرًا، وتشمل توافر الخدمات المتنوعة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بالقرب من وسط العاصمة، وهو ما يفسر زيادة الاستثمارات داخلها.



كما قدم التقرير تقديرات مفصلة حول أسعار الشقق السكنية بتلك المناطق ومستوى الخدمات المتاحة بها، إذ تراوح متوسط سعر المتر للشقق السكنية بها من 6850 جنيهًا بمختلف المناطق داخل حي مدينة نصر، فيما بلغ 7,950 جنيهًا بمختلف مناطق حي مصر الجديدة البالغ عددها 22 منطقة، وجاء متوسط سعر المتر في مختلف مناطق حي المعادي 7200 جنيه للمتر المربع.



ويفضل الراغبون في امتلاك العقارات بتلك المناطق السكنية الاستمتاع بالرقي العمراني والاحتفاظ بالمستوى الاجتماعي المرتفع الذي طالما صاحبها طوال القرون الماضية، إذ تمتلك بعض أحياءها طابعًا أرستقراطيًا خاصًا لتواجدها بين مباني أثرية ومقرات بعض سفارات الدول الأجنبية، فيما تتميز الأحياء الجديدة بها بموقع جغرافي متميز أيضًا ووحدات سكنية متوسطة واقتصادية.



وأوضح عماد المسعودي الرئيس التنفيذي لـ"عقارماب" مصر، أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات العقارية مؤخرًا يتمثل في الافتقار إلى معلومات موثقة حول السوق العقاري، واعتماد الكثير من المشترين على آراء الأصدقاء والمعارف، دون دراسة فعلية لأوضاع السوق واتجاهات الطلب المتغيرة.