ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أقل من المتوقع.. بريطانيا تسجل عجزا كبيرا في الميزانية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:18 م
بريطانيا تسجل عجزا
بريطانيا تسجل عجزا كبيرا
رويترز
سجلت بريطانيا عجزا في الميزانية أقل من المتوقع الشهر الماضي لكن الاقتراض ارتفع منذ بداية السنة المالية بأكثر من الربع قبيل انسحاب البلاد المزمع من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في أغسطس 6.418 مليار جنيه استرليني، باستثناء بنوك القطاع العام، انخفاضا من 6.917 مليار إسترليني في أغسطس 2018 وهو ما جاء دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 7.15 مليار استرليني في استطلاع لرويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء إنه على مدار الأشهر الخمسة منذ بدء السنة الضريبية الحالية في أبريل، ارتفع الاقتراض 28 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة في 2018.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير المالية الجديد ساجد جاويد إنه سيطوي صفحة التقشف، إذ تعهد بأضخم زيادة في الإنفاق في 15 عاما، في خطوة تعتبر بشكل كبير جزءا من مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون نحو انتخابات للخروج من مأزق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكليف ساجد جاويد بحقيبة المالية في بريطانيا

سواء بصفقة أو دون.. ساجد جاويد: أخطط لإنفاق مليار استرليني على بريكست

بريكست بلا اتفاق.. السيناريو الأرجح لـ خروج بريطانيا تحت قيادة جونسون

بوريس جونسون يهدد بسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.. مراقبون: بريكست بدون اتفاق سيؤدي لـ كارثة اقتصادية.. لندن تحاول التخفيف من التأثير.. وخبراء: سيتم فتح القضية مجددا

ضرورية لمكافحة الجريمة.. رئيس وزراء بريطانيا يؤيد سلطات الشرطة في الإيقاف والتفتيش

شيء من الخوف في بريطانيا.. شبح سحب الثقة يواجه جونسون مبكرا.. وكوربين يشن حملة ضارية ضد بريكست من دون اتفاق

ترشيحاتنا

فوائد مذهلة لزيت الزيتون.. أبرزها علاج شقوق الكعب وحروق الشمس

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

إيهاب لهيطة يفجر مفاجأة بشأن تصويت أجيري والمحمدي في استفتاء جائزة ذا بيست

فاروق جعفر يوجه رسالة قوية لـ حسام البدري بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. فيديو

رفع أسعار مازدا 2020 اليوم في مصر.. تفاصيل

زيارة القبور حرام أم حلال.. وهل يشترط الطهارة والوضوء عند الذهاب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني