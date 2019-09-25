برلماني يخاطب وزارة الصحة بشأن التباطؤ في إنشاء موقع إلكتروني للكشف على ذوي الإعاقة

أعلن خالد حنفي عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تباطؤ وزارة الصحة في إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات ذوي الإعاقة تميهدًا للكشف عليهم واستخراج بطاقات لهم.





وأضاف "حنفى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك تباطؤًا متعمدًا من جانب وزارة الصحة لإنشاء هذه المواقع على شبكة الانترنت لاستخراج البطاقات الخاصة بذوي الاعاقة للكشف عليهم، موضحًا أن الحكومة قامت في الفترة السابقة بالتعاقد مع شركات لإصدار هذه البطاقات ودفع القيمة الخاصة باستخراجها، ولكن حتى الآن لا يوجد موقع على شبكة الانترنت يضمن ذلك الأمر.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يعتبر بمثابة إهدار للمال العام بالإضافة إلى التباطؤ المتعمد ، مؤكدًا أنه تواصل مع الجهات المسؤولة وفي انتظار الرد.



