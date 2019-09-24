مجلس الشباب المصري يدعم المرأة المعيلة تحت عنوان بيكي تبدأ الحياة

أطلق مجلس الشباب المصرى مبادرة تحت عنوان "بيكي تبدأ الحياة" بهدف مساعدة كل امرأة معيلة ودعمها علي جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تساعدها في بدء حياة جديدة، وأقيمت المبادرة بمكتبة مصر العامة، وشهدت المكتبة حضورا مكثفا من السيدات.



وقالت نورا إبراهيم المتحدث عن الإجراءات القانونية لإنشاء مشروع خاص وخبيرة في التمكين الاقتصادي، إن جميع الأديان السماوية أعطت للمرأة الحق أن يكون لديها مشروع وتفكير اقتصادي تستطيع من خلاله ان تساعد نفسها، كما ذكرت أن هناك قضايا علي أبواب البرلمان تخص المرأة مثل "مشروع قانون صندوق دعم المرأة، مشروع قانون الغارمات ،ومشروع قانون يتعلق بالمرأة المطلقة، وتجريم الزواج العرفي.



وتابع وليد سعد مدير عام جمعية المرأة والمجتمع، أن الدولة ستظل تدعم كل امرأة معيلة وتوفير كافة الاحتياجات التي تجعلها تساهم في بناء المجتمع، كما ذكر عن حادثة وقعت في قرية بصعيد مصر عام 1998 ولم يوجد ذكر بها وكانت نسبة المرأة المعيلة 28% وقال إن هناك سؤالا يطرح نفسه اذا كان هناك 28% من الأسر تعولها نساء إذا نقدر نقلل هذه النسبة، وهذا مثال شبيه بوقتنا الحالي حيث وصل معدل الأسر التي تعولها نساء مصر أكثر من 12 مليون بما يعادل 38% من نساء مصر المعيلات.



وأضافت نسمة أشرف أخصائي العلاقات العامة بمستشفى بهية أنه يجب الكشف المبكر وعمل الفحوصات من سن 40 سنة والتاريخ الوراثي من سن 35 سنة.



وأضافت أن بهية تمتلك العلاج الكيماوي والاشاعات والمعامل التحليلية بالإضافة إلى عيادات الجراحات والصيدليات التي تعمل علي تحضير العلاج الكيماوي وقسم خاص لدعم النفسي الذي يكون له أثر كبير في رحله العلاج المريض، وذكرت عن سبب سرطان الثدي ان بعض الخلايا يحصل لها طفرة تتكاثر وتنتشر بطريقة عشوائية، ويمكن أن تكون وراثية أو بالتقدم في السن وذلك يجعلها أكثر عرضة للمرض طالما لم يتم الكشف المبكر وإقامة الفحوصات.



أما عن التأهيل النفسي، ذكرت الدكتورة هبة فهمي مقدمة استشارات نفسية، أن هناك مجموعة من المهارات التي يعتمد عليها تقديم الدعم النفسي وأولها الإنصات وفرقت بين الشخصية الداعمة والآخرين أنه من المؤكد أن يصيبك بعض الاحباط بمجرد بعض كلمات من الآخرين لكن هناك جانب في حياتنا مشرق وهم الشخصيات الداعمة كصديق او أب او أخ نستطيع من خلال الإنصات لهم ان نغير يومنا وحياتنا ،لكن الإنصات مهارة تحتاج إلى التدريب والكثير من هضم النفس، الإنصات يشمل الاستماع لكل منطوق ولغير المنطوق، وشيئًا فشيئًا ندرك أن أقل الكلام هو القدر المنطوق باللسان، وأهم ما يحتاج إليه الشخص هو شخص يمكنه أن ينصت لما نعجز عن قوله.



وفي سياق متصل قالت الدكتورة سهيلة محمود الباحثة الاقتصادية، إن المشروع متوقف علي الفكرة التي تبدأ بها وكلما كان هناك تخطيط جيد ودراسة جيدة كلما كان المشروع ناجحا، وتحدثت أيضا عن ريادة الأعمال وتطوير المواقع بالإضافة إلى تقديم بعض الأفكار لدعم المرأة المعيلة.



وذكرت مها ابو بكر المتحدثة عن مشاكل الإنترنت والإجراءات القانونية المتبعة حال وقوع أحد تلك المشاكل، في توعية كل السيدات والحرص علي تأمين خصوصيتها من عدم التعرض لأي مشاكل كالابتزاز والتحريض من خلال استخدام صفحة من مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".



وأضافت أنه من المأساة أن القضية قد يمضي عليها سنة حتى تسترد المرأة حقوقها مؤكدة على الصبر والمتابعة كأهم عنصرين لاسترداد الحق.



وقال محمد عبدالحليم المدير التنفيذي للمجلس إنه شاركت في المبادرة عدد من الجهات مثل الكتلة النسائية ومبادرة بايو تكنولوجي الذين يدعمون المرأة وتقديم كافة الأفكار التي تدعمها وتجعلها علي بداية طريق جديد وقد أقاموا حملة بتوعية مرض السكر تحت عنوان "سكرك ايه النهارده" وقاموا بتعريف عن مراحل السكر في الحمل "الحمل السكري" وكيفيه الوقاية من السكر ومتابعة كل ما يتعلق بمرض السكر.



وأكد هاني إبراهيم رئيس مركز المحروسة للتنمية، أن دور منظمات المجتمع المدني لها دور كبير لدعم المرأة المعيلة في التمكين الاقتصادي حيث بلغ عدد الأسر المعيلة إلى أكثر من 12 مليون أسرة مصرية، وأشار إلى أن المنظمات تجتهد لدعم وتحقيق النجاح لكل امرأة معيلة.



وتؤكد الدولة اهتمامها بالمرأة، حيث أصدر رئيس الجمهورية في مارس 2017' مجموعة من القرارات لدعمها, منها مبادرة قومية لمشروعات متناهية الصغر ممولة من "صندوق تحيا مصر"، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والعمل علي مساهمة المرأة بالسماح لخروجها إلى العمل والمساهمة في بناء الدولة المصرية.