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مرأة

مفاجأة.. احمي نفسك من السرطان بقطعة بيتزا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
قسم المرأة
البيتزا، تلك المخبوزات اللطيفة التي يحبها الجميع سواء كبار أو صغار ليس من شأنها إسعادنا فقط أو إشباع جوعنا ببعض المكونات لذيذة الطعم، فمن الرائع معرفة أن بعض الدراسات أثبتت أنه يمكن للبيتزا أن تقي جسم الإنسان من أنواع عديدة من السرطان وهذا وفقًا لما ذكره موقع "web MD".

ووجدت الدراسات أن من يتناولون البيتزا بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم بنسبة 34٪، ونسبة خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 59٪ ونسبة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 25٪ ، وفي مجموعة أخرى من المرضى، قللت البيتزا أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الحنجرة.

لا يوجد سبب علمي واضح يجعل من البيتزا أفضل الأطعمة الوقائية لهذه السرطانات لكن تجرى بعض الدراسات على أساس أن الطماطم المطبوخة هي مكون رئيسي في البيتزا، وهي تعد مصدرا غنيا للليكوبين، وهي مادة كيميائية طبيعية التي أظهرت في العديد من الدراسات للحماية من السرطان، بالإضافة لاحتوائها على زيت الزيتون في العجين، وتعتبر الدهون غير المشبعة الأحادية في زيت الزيتون واقية من السرطان.

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