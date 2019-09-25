تشريعية النواب تكشف عن أبرز اهتمامات البرلمان بدوره الخامس

أكد كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من أبرز القوانين التي سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، هي القوانين التي تجري فيها تعديلات دستورية مؤخرًا.





وقال "أحمد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القوانين هي مشروع قانون مجلس الشيوخ مشروع قانون مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون المحليات الجديد، التي يجب استخراجها إلى النور خلال دور الانعقاد المقبل لأنها أصبحت ضمن الاستحقاق الدستوري.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.



