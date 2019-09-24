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محافظات

أهالى القليوبية يرفضون التظاهر: البلد مش ناقصة والدعوات هدفها الخراب.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
ابراهيم الهوارى
رفض أهالى وشباب محافظة القليوبية الدعوات التى تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر والخروج فى الشوارع، مؤكدين دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

وقالت إحدى الطالبات بجامعة بنها إن مصر تشهد حربا شرسة من حروب الجيل الرابع ونشر الشائعات على السوشال ميديا، مؤكدة أن الهدف من هذه الدعوات هو زعزعة الاستقرار".

وأضاف أحد الشباب قائلا: البلد مش ناقصة أى تظاهرات وكل هذه الدعوات الهدف منها الخراب وعدم استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات قومية".

وأكد آخر أن وراء دعوات التظاهر جماعات إرهابية تسعى إلى هدم الدولة والخراب، مضيفا: "البلد مش ناقصة أى تظاهرات لأن فيه ناس بتروح ضحايا فيها".

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