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فن

أحمد عبد الباسط يتعاقد مع محمد هنيدي على فيلم أب للإيجار.. والعرض 2020

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:48 م
محمد هنيدى
محمد هنيدى
شيرى نبيل
أعلن المنتج أحمد عبدالباسط، عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم طرحه في دور العرض السينمائي خلال عام 2020.

وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم هنيدي ببطولته، وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة.

وستبدأ شركة "فيلم أوف ايجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.

وأعرب أحمد عبد الباسط عن سعادته بالتعاون مع النجم محمد هنيدي، لافتا إلى أنه سيكون إضافة مهمة لباقة أخرى من نجوم ستتعامل معهم الشركة في مشاريع مختلفة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

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