الدفاع الروسية تنفي ادعاءات إستونيا بانتهاك مجالها الجوي

نفت وزارة الدفاع الروسية ما أسمتها "ادعاءات" إستونيا بانتهاك الأجواء الإستونية، من قبل طائرة روسية مؤخرا، مشيرة إلى أن هذه محاولة لجذب الانتباه، وتثير الشك.







وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم، الثلاثاء بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية قامت أمس، الاثنين، بتحليق مخطط له في مقاطعة "كالينينجراد" الروسية فوق المياه "المحايدة" لبحر البلطيق.





وأشار البيان إلى أن التحليق جرى وفق الخطة المنسقة مسبقا، حيث كان طاقم الطائرة على اتصال دائم أثناء التحليق مع خدمة مراقبة الحركة الجوية في إستونيا.







وأوضح أن الجانب الإستوني لم يقدم أي شكوى من هذا التحليق، وأن تصريحات السلطات في إستونيا بشأن الانتهاك "المزعوم" لأجوائها من قبل الطائرة الروسية جاءت بعد يوم من عملية التحليق.







ووصفت الدفاع الروسية - في بيانها - ما أسمتها "ادعاءات" إستونيا بأنها محاولة متأخرة لجذب الانتباه "غير المعقول" وتثير حيرة لدى الجانب الروسي، مشيرة إلى أن عملية تحليق الطائرة تم تنفيذه وفق القواعد الدولية لاستخدام الأجواء، ودون انتهاك حدود الدول الأخرى.