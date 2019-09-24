صدر حديثا.. دراما المخابرات والهوية الوطنية للدكتورة دعاء أحمد

صدر حديثًا عن دار العربي للنشر والتوزيع، كتاب "دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية" للدكتورة دعاء أحمد البنا، ويتناول الكتاب مفهوم الهوية المصرية، بوصفها أحد محددات مفهوم الوطنية، كمت يركز على الهوية الوطنية التي هي "الذات كما تنشأ في إطار حضاري بعينة، مرتبط بموقع جغرافي محدد".



ومن أجواء الكتاب: انطلاقًا من أن المضمون السياسي هو أحد مؤشرات الهوية الوطنية، فيتناول الكتاب الهوية الوطنية في الدراما السياسية المقدمة في السينما والتليفزيون، حيث إن الدراما هي فن الحياة وموضوعاتها وشخوصها مستمدة من الحياة، مجسدة لواقعها وقضاياها ومشكلاتها، ومعبرة عن حياة الإنسان بصفة عامة.



وكما أن الدراما هي "فن الحياة "، فهي أيضًا من "فنون الإعلام"، وهي فن متكامل تجتمع فيه عديد من العناصر (سيناريو، وصوت، ومؤثرات صوتية، وإضاءة، وتصوير، وتمثيل، ومكساج، ومونتاج، وإخراج،... الخ) وهى من أكثر فنون وأشكال الرسالة الإعلامية فعالية وتأثيرًا في الجمهور المستهدف، ومن هنا، يمكن القول بأن الدراما وسيلة مهمة لتناول الهوية الوطنية وخصوصًا الدراما السياسية المقدمة في السينما والتليفزيون.



وتعمل الدكتورة دعاء أحمد البنا، مدرسًا بقسم الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حصلت على دكتوراه فى الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون من كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 2015 مع مرتبة الشرف الأولى وفازت بجائزة أحمد الصاوي لأفضل بحث ماجستير بجامعة القاهرة.



