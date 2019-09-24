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أخبار البلد

بعد توقف 6 سنوات.. الخطوط الإسبانية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى القاهرة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:37 م
الخطوط الأسبانية
الخطوط الأسبانية
نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الخطوط الجوية الإسبانية، سوف تبدأ إعادة تشغيل رحلاتها المباشرة من العاصمة مدريد إلى مطار القاهرة، العام الجديد، وذلك بعد توقف دام لـ 6 سنوات.

وأوضحت المصادر، أن الخطوط الإسبانية ستبدأ التشغيل الفعلي لرحلاتها من مطار القاهرة، بداية العام المقبل، بواقع 4 ‪ رحلات أسبوعيا، موضحة أن الشركة خاطبت سلطات المطار بشأن استئناف عودة الرحلات.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط الإسبانية، كانت قد أوقفت رحلاتها إلى القاهرة عام 2013، ووصلت آخر رحلاتها A319 إلى مطار القاهرة حينها يوم 24 مارس وعلى متنها 153 راكبا.

واستأنفت عدد كبير من خطوط الطيران الدولية، رحلاتها إلى القاهرة خلال العام الجاري، وشهد مطار القاهرة الدولي كثافة في تشغيل الرحلات الصيفية والشتوية، وسط جهود مكثفة لقطاع الطيران المدني بجميع قطاعاته وشركاته التابعة، للتيسير على المسافرين من ضيوف مصر.

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