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أخبار البلد

رئيس الوزراء يسلم عقود الإسكان الاجتماعي لعدد من المواطنين ببني سويف

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:43 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عددا من عقود الإسكان الاجتماعي لبعض المستحقين بمحافظة بني سويف.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، الثلاثاء، لمحافظة بني سويف لتفقد عدد من المشروعات التنموية وافتتاح عدد من المشروعات.

كان رئيس مجلس الوزراء، الجامعة التكنولوجية بمحافظة بني سويف، وتفقد بدء الدراسة بالكلية المصرية الكورية للصناعة والطاقة كأول كلية تبدأ الدراسة بها في الجامعة.

كما تفقد عددا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، وتفقد عددا من الفصول بالمدارس وتفقد أيضا مجمع صناعات العربي.

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