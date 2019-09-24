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أخبار العالم

لوحة ضخمة للملك سلمان وولي عهده تبهر شعب المنطقة الشرقية.. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:39 م
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد السعودي
على صالح
تفاجأ السعوديون من قاطني منطقة الدمام شرق المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء بلوحتين للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، على كورنيش الدمام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن أمانة المنطقة الشرقية وضعت لوحتين للملك سلمان وولي العهد على مساحة خضراء تقدر بـ5500 متر مربع، على كورنيش الدمام.

وأضافت أن مساحة اللوحتين بلغت 750 مترا مربعا، وارتفاع 8 أمتار لكل لوحة، ونفذتا في إطار احتفال المملكة باليوم الوطني الـ87 للسعودية.

واحتفل السعوديون أمس الاثنين باليوم الوطني 89 في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وجاء اختيار اليوم بمرسوم ملكي نص على توحيد كل أجزاء المملكة الحديثة.

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