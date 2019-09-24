الرجل الذي باع العالم..رواية جديدة لـ ألبير چانيجوز

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع، الرواية المترجمة من اللغة التركية "الرجل الذي باع العالم" حديثًا، من تأليف الكاتب التركي ألبير چانيجوز، وترجمة: فاطمة أحمد، حيث سيتم اطلاقها لأول مرة في معرض الشارقة للكتاب.



وتقول دار العربي للنشر والتوزيع: "عندما بدأنا العمل على هذه الرواية تواصلنا مع المؤلف ألبير چانيجوز، لنعرف سبب اختياره لأغاني فرقة (نيرفانا) واستخدام أسماء أغانيهم عناوينًا لفصول روايته، فجاء رده بأن (نيرفانا) وأغانيها عبرت عن جيل كامل اعتاد الاستماع إليها وإلى العديد من الفرق الأخرى".



"الرجل الذي باع العالم" هى رواية تمثل قصة صراع ومواجهة،مع الحياة والظروف الصعبة والغريبة، ومواجهة للذات والمجتمع الغريب الذي ينشأ فيه هذا البطل هو وأصدقاؤه من الجيل نفسه، وهو جيل التسعينيات، الذي شهد معظم التحولات والتغيرات التي نقلته من الماضي إلى حاضر يستعد لمواجهة مستقبل مليء بالتطورات والتحولات الاجتماعية والسياسية الغريبة.



وُلِد المؤلف "ألبير چانيجوز" في إسطنبول عام 1969، وتخرج في قسم علم النفس بجامعة "البوسفور" بإسطنبول، نُشرت له العديد من الروايات، مثل: "أحلام سعيدة: رمانسية كوميدية سخيفة"، و"أبناء وأرواح تعيسة".