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محافظات

أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون على محافظ جنوب سيناء صاحبي.. تعبيرا عن حبهم له

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
ايمن محمد
أطلق أطفال مدرسة الفكرية والصم وضعاف السمع من ذوي الاحتياجات الخاصة على اللواء خالد فودة لقب "صاحبي"، تعبيرا عن حبهم للمحافظ الذي أولى لهم اهتماما كبيرا ولبى معظم احتياجاتهم.

واعتاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن يزور هؤلاء الأطفال ويلتقى بهم ويشاهد موهبتهم حتى تقدم مستواهم.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدرسة التربية الفكرية والصم والبكم، بطور سيناء للاطمئنان عليهم في مطلع العام الدراسي الجديد.

وشهد فودة مجموعة من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري، مصاحبا للغة الإشارة لطلاب مدرسة الصم وضعاف السمع تلاه مجموعة من الفقرات الغنائية والبداية كانت لأغنية ترحيب "أهلا بكم" تلاها أغنية يا أحلى اسم في الوجود، ثم أغنية "عليك سلام الله"، وأوبريت "التورتة"، وعزف منفرد على الأورج لأحد أبناء الفكرية واستعراض لإحدى طالبات مدرسة الصم وضعاف السمع.

وطالب المحافظ إدارة المدرسة بحصر جميع احتياجاتهم وتوفيرها طبقا للأولويات، وأشاد فودة على الفقرات الفنية والاستعراضية لتلاميذ التربية الفكرية والصم وضعاف السمع.

ووزع المحافظ عليهم الزي المدرسي وحقائب وملابس أخرى، لعدد 85 من أبناء مدرسة التربية الفكرية ومدرسة الصم وضعاف السمع.

وقرر المحافظ صرف 10 آلاف جنيه، دعما لمدرسة التربية الفكرية لتلبية احتياجات المدرسة.
أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون على محافظ جنوب سيناء صاحبي.. تعبيرا عن حبهم له
أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون على محافظ جنوب سيناء صاحبي.. تعبيرا عن حبهم له
أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون على محافظ جنوب سيناء صاحبي.. تعبيرا عن حبهم له
أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون على محافظ جنوب سيناء صاحبي.. تعبيرا عن حبهم له
أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يطلقون على محافظ جنوب سيناء صاحبي.. تعبيرا عن حبهم له

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