مجلس الوزراء السعودي يتوجه بطلب جديد لـ المجتمع الدولي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي جدد دعوته للمجتمع الدولي اليوم الثلاثاء "لوضع حد للتصرفات والسياسات العدوانية التخريبية الإيرانية".



وأوضح المجلس السعودي، في بيان له، أن المؤشرات الأولية تظهر مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وعدوان غير مبرر على إمدادات الطاقة.



وأضاف مجلس الوزراء أن قرار انضمام المملكة للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية يأتي لمساندة الجهود الدولية والإقليمية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية.



ورفضت المملكة إعلان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم. وتنفي طهران ضلوعها فيه.



ونقلت الوكالة عن الملك سلمان وصفه للهجوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأنه مثل "تصعيدا خطيرا".