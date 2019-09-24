السعودية تطمئن العالم..انخفاض نسبي لأسعار النفط

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قليلا في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات، وهو ما يقود إلى أسباب بعيدة عن السعودية، التي أكدت استمرارها في ضخ مصدر الطاقة الأهم في العالم، وفق ما ذكرت وكالات دولية.



وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 64.37 دولار للبرميل بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.31 دولار منخفضة 33 سنتا.



ويعكس الانخفاض بفعل قوة التطلعات نحو السعودية التي طمأنت أسواقها الدولية والمستوردين المتعاملين معها إلى شيوع حالة من الإطمئنان، أدت إلى استقرار نسبي في أسعار النفط، بعدما قفزت أسعاره قفزة كبيرة بفعل هجمات أرامكو، الأمر الذي يعكس حجم الاعتماد الدولي على الطاقة السعودية في الوفاء باحتياجاتها الأساسية.



وأعلنت السعودية معاودة الإنتاج في منشأتي نفط بقيق وخريص في وقت لاحق من هذا الشهر، في معاودة سريعة لقدرات على الضخم كما السابق، وهو ما أبعد شبح ارتباك أسواق الطاقة الدولية.

