ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد الإعلان عن مشروع سحب الجنسية.. برلماني يطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:56 م
جواز سفر - ارشفية
جواز سفر - ارشفية
حسن رضوان
أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بمشروع قانون لسحب الجنسية من كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فكرة معاقبة من يتطاول على الوطن ومصر وشعبها بسحب الجنسية المصرية منه أمر جيد جدًا حتي يكون عبرة من تسول له نفسه أن يشوه سمعة الوطن والبلاد، ولكن تحتاج إلى دراسة ونظر إلى الاتفاقيات الدولية حتى لا تتصادم مع منظمات حقوق الإنسان وغيرها.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن بعد مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بتطبيق العقوبات والموافقة عليها، لا بد من تعديل قانون الجنسية حتي يتم إضافة عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية من غرامة وحبس وهي سحب الجنسية المصرية نهائيًا.

وأكد النائب أن الدولة المصرية تضمن حق التعبير عن الرأي والانتقاد البناء الذي يهدف إلى تصحيح المسار ولا تقبل بجميع الاشكال أي انتهاك لحدود ومعايير الأدب والذوق العام.


يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب فرج عامر عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون لسحب الجنسة عن كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس المقرر انطلاقه في الثالث من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون أول إجراء نيابي يقوم به خلال هذه الدورة.

وكشف النائب فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل مشروع قانون سحب الجنسية عن المتطاولين على مصر وشعبها ورؤسائها، مشيرًا إلى أن العقوبة لن تكون فقط مقتصرة على سحب الجنسية، وإنما ستكون هناك عقوبة السجن المؤبد أيضًا.

وقال عضو مجلس النواب، إن سبب تقدمه بمشروع قانون سحب الجنسية عن المتطاولين على مصر وشعبها ورؤسائها، يأتي بسبب متاجرة البعض بهذا الأسلوب لإشهار أنفسهم، وهو تجارة رخيصة للغاية، ومتاجرة بأعز ما يملك الإنسان.

وأضاف فرج عامر أن من يريد الانتقاد والتعبير عن وجهة نظره، له كامل الحرية، لكن في حدود الأدب واللياقة، ودون تطاول، فالتطاول على الوطن أمر لا يمكن غفرانه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تصدير الكلاب.. مطالب برلمانية بإصدار 3 تشريعات مهمة بدور الانعقاد الأخير

برلماني: النزول بـ سن الطفل إلى 15 عاما مخالف للقوانين الدولية

تشريعية البرلمان ترد على مشروع قانون تجريم الزواج العرفي

تجريم الزواج العرفي يطفو على الساحة من جديد.. النائبة آمنة نصير تنتظر دور الانعقاد الخامس لتقديم مشروع قانون.. وتشريعية البرلمان تتحفظ .. وبرلماني يطالب بعرضه على الأزهر

فيديوجراف| قانون جديد لزيادة نفقة المطلقات

النواب: مشروع قانون لسحب الجنسية والسجن المؤبد للمتطاولين على مصر ورؤسائها

ترشيحاتنا

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

لصوص يسرقون ماكينة صرافة بـ ونش.. لن تصدق ما حدث

ارتفاع سعر الدولار فى 5 بنوك اليوم الثلاثاء 24-9-2019

بمينى جيب جينز.. نيكول سابا تشعل إنستجرام من مهرجان الجونة

تجديد حبس طفلة العياط ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات

عمرو جمال ينشر صورة له مع أحمد عز عبر إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!