بعد الإعلان عن مشروع سحب الجنسية.. برلماني يطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية

أيد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فرج عامر بمشروع قانون لسحب الجنسية من كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس.



وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فكرة معاقبة من يتطاول على الوطن ومصر وشعبها بسحب الجنسية المصرية منه أمر جيد جدًا حتي يكون عبرة من تسول له نفسه أن يشوه سمعة الوطن والبلاد، ولكن تحتاج إلى دراسة ونظر إلى الاتفاقيات الدولية حتى لا تتصادم مع منظمات حقوق الإنسان وغيرها.



وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن بعد مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة بتطبيق العقوبات والموافقة عليها، لا بد من تعديل قانون الجنسية حتي يتم إضافة عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية من غرامة وحبس وهي سحب الجنسية المصرية نهائيًا.



وأكد النائب أن الدولة المصرية تضمن حق التعبير عن الرأي والانتقاد البناء الذي يهدف إلى تصحيح المسار ولا تقبل بجميع الاشكال أي انتهاك لحدود ومعايير الأدب والذوق العام.





يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب فرج عامر عضو مجلس النواب عن تقدمه بمشروع قانون لسحب الجنسة عن كل من يتطاول على مصر أو شعبها أو رئيسها، خلال دور الانعقاد الخامس المقرر انطلاقه في الثالث من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيكون أول إجراء نيابي يقوم به خلال هذه الدورة.



وكشف النائب فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل مشروع قانون سحب الجنسية عن المتطاولين على مصر وشعبها ورؤسائها، مشيرًا إلى أن العقوبة لن تكون فقط مقتصرة على سحب الجنسية، وإنما ستكون هناك عقوبة السجن المؤبد أيضًا.



وقال عضو مجلس النواب، إن سبب تقدمه بمشروع قانون سحب الجنسية عن المتطاولين على مصر وشعبها ورؤسائها، يأتي بسبب متاجرة البعض بهذا الأسلوب لإشهار أنفسهم، وهو تجارة رخيصة للغاية، ومتاجرة بأعز ما يملك الإنسان.



وأضاف فرج عامر أن من يريد الانتقاد والتعبير عن وجهة نظره، له كامل الحرية، لكن في حدود الأدب واللياقة، ودون تطاول، فالتطاول على الوطن أمر لا يمكن غفرانه.