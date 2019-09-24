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محافظات

الأكبر في العاصمة.. القاهرة تسترد 1.6 مليون م2  من أملاكها وتؤكد: لا تهاون بعد الآن

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:57 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
نجحت أجهزة محافظة القاهرة، فى استرداد 400 فدان بما يوازى أكثر من 1.6 مليون م2  من أملاكها بطريق السويس العين السخنة بحى البساتين.

وبذلك يكون إجمالى ما تم استرداده خلال الموجة 13 لاسترداد أراضى الدولة أكثر من 2مليون  م2 .

وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن هذه العملية تعد أكبر عملية استرداد لأراضى داخل محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن المحافظة  لن تتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، وأنها ملتزمة باسترداد حقوق الدولة في جميع أحياء القاهرة دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها، مؤكدًا أنه لا رجعة نهائيًا فى إعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم.

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