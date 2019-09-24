مصرع طالب غرقا بمياه الرياح التوفيقى بميت غمر

لقى طالب مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى امام قرية ميت العز التابعه لمركز ميت غمر.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد ناجى جاد الحق مامور مركز ميت غمر يقيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بمصرع محمود يحيى محمد عبد العزيز 15 عاما ، طالب ومقيم كفر ميت العز غرقا بمياه الرياح التوفيقى امام القرية حيث كان يقوم بالاستحمام.



ولعدم اجادته السباحه كما افاد والده غرق بمياه الرياح التوفيقى وحررمحضر بالواقعه واخطرت النيابة للتحقيق.