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حوادث

مصرع طالب غرقا بمياه الرياح التوفيقى بميت غمر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:18 م
غريق
غريق
همت الحسينى
لقى طالب مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى امام قرية ميت العز التابعه لمركز ميت غمر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد ناجى جاد الحق مامور مركز ميت غمر يقيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بمصرع محمود يحيى محمد عبد العزيز 15 عاما ، طالب ومقيم كفر ميت العز غرقا بمياه الرياح التوفيقى امام القرية حيث كان يقوم بالاستحمام.

ولعدم اجادته السباحه كما افاد والده غرق بمياه الرياح التوفيقى وحررمحضر بالواقعه واخطرت النيابة للتحقيق.

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