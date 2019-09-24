مصرع طالب غرقا بمياه الرياح التوفيقى بميت غمر

لقى طالب مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى امام قرية ميت العز التابعه لمركز ميت غمر.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد ناجى جاد الحق مامور مركز ميت غمر يقيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بمصرع محمود يحيى محمد عبد العزيز 15 عاما ، طالب ومقيم كفر ميت العز غرقا بمياه الرياح التوفيقى امام القرية حيث كان يقوم بالاستحمام.
ولعدم اجادته السباحه كما افاد والده غرق بمياه الرياح التوفيقى وحررمحضر بالواقعه واخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية ، اخطارا من العميد ناجى جاد الحق مامور مركز ميت غمر يقيد بورود اشارة من شرطة النجدة تفيد بمصرع محمود يحيى محمد عبد العزيز 15 عاما ، طالب ومقيم كفر ميت العز غرقا بمياه الرياح التوفيقى امام القرية حيث كان يقوم بالاستحمام.
ولعدم اجادته السباحه كما افاد والده غرق بمياه الرياح التوفيقى وحررمحضر بالواقعه واخطرت النيابة للتحقيق.