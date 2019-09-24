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محافظات

اتأكد من الترخيص قبل ما تشتري الشقة.. القاهرة تزيل 6 أدوار مخالفة بالمطرية وحدائق القبة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
أعلنت محافظة القاهرة استمرار خطتها لمواجه المبانى المخالفة المقامة بدون ترخيص أو البناء المخالف للاشتراطات البنائية أو غير المطابق للأكواد المصرية فى البناء حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول ولتنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة.

وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتصدي للمخالفات البنائية قامت أجهزة حي المطرية برئاسة صادق عبد المقصود رئيس الحي بالتنسيق مع الشرطة بإزالة الأدوار الثامن والتاسع والعاشر بمسطح 1200 م2 بالعقار 106 شارع الحرية بالمطرية والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار والذى يسمح ببناء سبعة أدوار فقط فوق الأرضى.

كما قامت أجهزة حى حدائق القبة بإزالة الأدوار الخامس والسادس والسابع بالعقار 18 شارع شلبى والمقامين بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار والذى يسمح ببناء أربعة أدوار فقط فوق الأرضى.

وطالب المحافظ المواطنين بالتأكد من حصول المالك على التراخيص اللازمة وملكية الأرض قبل التعامل مع أى وحدة سكنية سواء بالشراء أو الإيجار.
اتأكد من الترخيص قبل ما تشتري الشقة.. القاهرة تزيل 6 أدوار مخالفة بالمطرية وحدائق القبة
اتأكد من الترخيص قبل ما تشتري الشقة.. القاهرة تزيل 6 أدوار مخالفة بالمطرية وحدائق القبة
اتأكد من الترخيص قبل ما تشتري الشقة.. القاهرة تزيل 6 أدوار مخالفة بالمطرية وحدائق القبة

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