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رياضة

من الجيد استعادته.. أستون فيلا يشيد بـ تريزيجيه

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:54 م
تريزيجيه
تريزيجيه
ياسمين تيسير
وجه نادي أستون فيلا الإنجليزي رسالة لـ محمود تريزيجيه نجم الفريق والمنتخب الوطني لكرة القدم، عقب تألقه أمس أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأرسنال.

ونشر الحساب الرسمي لـ أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ محمود تريزيجيه.

وعلق: "من الجيد استعادة هذا الرجل مرة أخرى". 

وحقق فريق أرسنال فوزا صعبا على منافسه أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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