بـ التاتو.. شاهد هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جريئة ومثيرة.



وظهرت هيفاء وهبي بداخل سيارتها وهي ترتدي فستانا مشجرا على حدود الركبة ومكشوف الظهر، وتاتو برسمة العين، منسقة مع الفستان نظارة شمس وانتعلت حذاءً أسود أنيقا.



ولم تتكلف هيفاء في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وأسورة رقيقة تناسب إطلالتها الجذابة، وكان شعرها منسدلاً خلف ظهرها، ووضعت ميكب هادئا بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، ووضعت طلاء أظافر بالون الأحمر، مما أبرز جمال إطلالتها.