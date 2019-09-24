عميد تجارة المنصورة يناقش تحسين أجور العاملين من الموارد الذاتية

عقد مجلس كلية التجارة جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عطوة عميد الكلية وبحضور كلا من دكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سماح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من الاساتذة اعضاء المجلس و عماد الشيمى وكيل وزارة المالية .



وقد اكد الدكتور عطوة ان يجب على أعضاء هيئة التدريس توعية الطلاب وكيفية تداول الاشاعات وعدم الترويج لها لخلق جيل واعى قادر على مواجهة حروب الجيل السابع والعاشر وبث روح الانتماء لوطنهم

واضاف عطوة ان المجلس يناقش كيفية تحسين أجور العاملين وإصلاحها بما يتناسب مع الموارد الذاتية للكلية محاولة لسد الفجوة بين الاجور وارتفاع الاسعار وهذا بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.



ووكل عطوة كلا من الدكتور بشير البنا والدكتور محمود الناغى بالتعاون مع الاستاذ عماد الشيمى وكيل وزارة المالية وعضو مجلس الكلية لمراجعة الضرائب المفروض على الأجور مع مركز التقنية حتى لا نتحمل أعباء ضريبية عالية دون وجه حق .