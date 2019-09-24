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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء والمحافظين، مشروع مُجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يتم تنفيذه على مساحة 70 فدانًا، ويتضمن تنفيذ 20 هنجرًا، بـ 266 وحدة صناعية، بمساحات مختلفة، جاهزة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية.

كما تمت الإشارة إلى أن مشروع المجمع الصناعي يضم إلى جانب الكيانات الصناعية، مباني خدمات، منها مبنى إداري، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي، كما يتم تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع، وتصل نسبة إنجاز الوحدات إلى 80%، ونسبة إنجاز المرافق نحو 60%.

وكلف مدبولى بسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وكذا توصيل المرافق، للعمل على سرعة طرح هذه المجمعات للمستثمرين.

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