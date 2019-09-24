بالورق والغطاء الواقي.. 5 خطوات للحفاظ على حقيبتك فترة طويلة

تحب الكثير من الفتيات شراء الحقائب بمختلف أشكالها وألوانها، ولكن بعد مرور وقت من شرائها تعاني من افساد جلدها أو تغيير لونها، نقدم لكي طريقة للمحافظة على حقيبتك لأطول فترة ممكنة، وفقًا لموقع "wikihow".



التنظيف

بعد استخدام الحقيبة قم بتنظيفها بإستخدام قطعة قماش جافة او وضع منظفات الجلود، لإزالة الغبار والأتربة من عليها.



وضع ورق

املأ الشنطة بالورق من الداخل للحفاظ على هيئتها من العبث، ولكن استخدام الأوراق الغير صحية او التي تحتوي على مواد ضارة.



تفكيك المقبض

إذا كانت الحقيبة تحتوي على مقابض شريطية أو سهلة الفك والتركيب، فقومي بفكها ووضعها داخل الحقيبة للحفاظ عليهم.



غطاء واقي

بعد تنظيفها ووضع الأوراق بداخلها، قم بوضعها داخل غطاء واقي من القطن، وتجنبي استخدام الأغطيبة المصنوعة من البلاستيك كي لا تتراكم الرطوبة عليها وتفسد الحقيبة.



مكان جاف

بعد وضع الحقيبة داخل الغطاء القطني، فعليكي بحفظها في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس، أو وضعها بالقرب من مبرد.



وضع مستقيم

ضع كل حقيبة بطريقة مستقيمة، كي لا تؤثر بالسلب على هيئتها.



وجود فراغات

ينبغي أن تضع كل حقيبة بطريقة مستقيمة وتبعد عن الحقيبة التي تليها.