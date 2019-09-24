شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

قامت عصابة من اللصوص في حي "برونكس" بمدينة "نيويورك" الأمريكية بسرقة شاب سيئ الحظ مرتين متتاليتين في نفس اليوم، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن رجلًا وسيدة قاما بتهديد الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بسكين، واضطر إلى إعطاء اللصين مبلغًا يقدر بنحو ألف دولار أمريكي، لكنه قرر عدم التنازل عن حقه، وقام بملاحقتهما.



ولسوء حظه، فإنه أثناء قيامه بمطاردة اللصين، تعرض لهجوم آخر من قبل ثلاثة لصوص آخرين يُعتقد أنهم يعملون مع اللذين قاما بتهديده وسرقته في البداية، وبذلك قامت عصابة اللصوص بالاستيلاء على كل ما في حوزته.



وذكرت الصحيفة أن حادث السرقة وقع في محطة مترو "برونكس"، موضحة أن الضحية، الذي لم يتم الإشارة إلى هويته، كان يستعد للصعود على متن أحد القطارات عندما توجه ناحيته أول لصين، وقاما بتهديده بالسلاح كي يسلمهما حقيبته، واضطر للتخلي عن الحقيبة ومعها محفظته بالإضافة إلى ثلاث بطاقات ائتمان وألف دولار نقدًا.



وعندما قرر الشاب أن يلحق باللصين، كان في انتظاره بقية أفراد العصابة، الذين قاموا هذه المرة بسرقة هاتفه وسترته وسماعات الرأس الخاصة به، قبل أن يوجهوا له لكمة ويسارعوا بالفرار من المحطة.



وتقوم الشرطة بالبحث عن أفراد العصابة، وقد تم مؤخرًا الكشف عن مجموعة صور خاصة بالحادث التقطتها كاميرات المراقبة بالمحطة، في محاولة لتحديد هوية اللصوص.