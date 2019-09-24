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حوادث

في قضايا تزوير.. تأجيل نظر تجديد حبس نجل حسن مالك وآخرين

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:50 م
حسن مالك
حسن مالك
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة تجديد حبس محمد نجل حسن مالك و2 آخرين فى اتهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق رسمية لتسفير أشخاص للخارج، فى القضية رقم 844 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.‎

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