دبلوماسي: السيسي يتحدث باسم مصر وأفريقيا أمام الأمم المتحدة.. فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الوفد المصري أمام افتتاح الدورة العادية الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يحدث للمرة السادسة على التوالي.



وأوضح السفير حسن هريدي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الثلاثاء، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تلك الدورة مختلف عن الدورات السابقة، حيث أنه لا يتحدث باسم مصر فقط، ولكن باسم القارة الإفريقية بأكملها بصفته رئسيًا للاتحاد الإفريقي.



وأردف السفير حسن هريدي أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعد أهم مؤتمر دبلوماسي دولي يعقد بشكل سنوي.



وتابع السفير حسن هريدي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تتضمن إشارات واضحة قاطعة عن الرؤى المصرية والإفريقية بالنسبة للأمور المدرجة على جدول أعمال القمة،وما يتعلق بالتنمية المستدامة.

