فيديو 5 ثوانٍ بالسعودية.. يتسبب في القبض على مجموعة من المراهقين.. شاهد

استغل بعض المراهقين انشغال رجال الأمن في مدينة جازان السعودية أمس، الاثنين، في تأمين احتفالات العيد الوطني، وقاموا ببعض الممارسات المخالفة للقانون.



وقام أحد المواطنين بتصوير فيديو أقل من 5 ثوانٍ رصد من خلاله خرق هؤلاء المراهقين للقانون، ونشره عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتداول رواد التواصل الاجتماعي ذلك المقطع وعلقوا غاضبين على ذلك المشهد، وطالبوا جهات الأمن في جازان بالسعودية بسرعة ضبط هؤلاء المخالفين.







