ورش حرفية وعروض فنية تعزز المواطنة بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

واصل برنامج تعزيز المواطنة والذي أطلقته محافظة المنيا في نسخته الثانية بعدد من القرى الأكثر احتياجا تقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية، بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يهدف البرنامج من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.



تضمنت الفعاليات العديد من الفقرات المتنوعة نظمها قصر ثقافة مغاغة منها ورشة حرف بيئية خيامية، وورشة تطريز بالجلود ، وورشة باتش وورك، بالإضافة إلى مجموعة من الفنون التشكيلية شملت رسم جداريه تمثل رموز شعبية وتراثية للقرية.



كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرضًا فنيًا متنوعًا لاستعراضات فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية" الصيادي ، جاني الجميل ، بتغني لمين ، سمسمية ، رقصة البدو ، التنورة".



يذكر أن، برنامج "تعزيز المواطنة" يستهدف 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا ، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حيث تستمر فعالياته في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو2020 بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر ودمج عناصر المجتمع.

