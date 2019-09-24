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فن

"الملك لير" تواصل عروضها بالقاهرة.. وتستعد لجولتها العربية الثانية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:22 م
الملك لير
الملك لير
شيرى نبيل
تواصل مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني عروضها الناجحة بالقاهرة يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع ، على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس طوال شهري سبتمبر واكتوبر .

بينما تستعد "كايرو شو" لإنهاء تجهيزات سفر المسرحية أول نوفمبر المقبل للمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في ثاني الجولات العربية للمسرحية بعد مشاركتها بموسم جدة خلال يوليو الماضي والتي حققت نجاحا كبيرا واقبالا غير مسبوق.

وقال مصدر مسئول بكايرو شو ، ان عروض المسرحية في سبتمبر واكتوبر تعتبر فرصة جيدة للجمهور الذي لم يتمكن من مشاهدة "الملك لير" خلال اجازات الصيف إلى جانب شباب الجامعات الذين لاحظنا اهتمامهم الخاص بالعروض الكلاسيكية الراقية .

"الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم احمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي واحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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