زيدان عن تتويج ميسي بجائزة الأفضل: مش متابع

شدد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على أهمية مباراة فريقه أمام أوساسونا غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.



وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أوساسونا فريق جيد للغاية، ولم يتلق أي هزائم هذا الموسم حتى الآن، ويجب أن نقدم ضده مباراة بنفس الأداء الذي ظهرنا به أمام إشبيلية".



وتابع: "الشيء المهم هو اللعب كفريق واحد، وأن نلعب بجماعية من الدقيقة الأولى للأخيرة، مثلما ظهرنا أمام إشبيلية، هذا ضروري لأن جميع المباريات صعبة للغاية، وعلينا القتال في كل مباراة".



وواصل "زيزو": "يجب أن نلعب بشكل جيد جدًا في كل مباراة، لأن التتويج بالليجا أمر صعب للغاية، ولهذا السبب يمكن أن يحدث كل شيء، التنافس بها صعب للغاية".



وأبدى مدرب ريال مدريد إنزعاجه من إصابة فيرلاند ميندي قائلًا: "بالطبع أنا منزعج من كثرة الإصابات في ريال مدريد، ولكن هذا جزء من كرة القدم لا يمكن السيطرة عليه، آمل أن تكون إصابة بسيطة لأن لدينا الكثير من المباريات، واللاعبون يحظون بوقت راحة قليل".



وعن حفل "ذا بيست" وتتويج ليونيل ميسي بجائزة الأفضل علق زيدان قائلًا: "لم أتابع أي شيء عن حفل جوائز فيفا، الذين يصوتون هم من يختارون بالنهاية".



وعلّق زيدان: "عدم احترامي؟ أنا لا أفكر في ذلك، عندما أفوز أنا هنا وإذا خسرت سأرحل، لذلك علينا أن نقدم الكثير، وأنا غير مهتم بحديث الصحافة".



وتحدث زيدان عن جاريث بيل قائلًا: "إنه مثل أي شخص آخر، في نفس الديناميكية، إنه يساعدنا كثيرًا في الهجوم والدفاع، إذا كان الجميع متعاونًا فيمكننا الحصول على نتائج جيدة".



وتابع: "بنزيما مثل أي لاعب هنا، يجب الاعتناء به، هناك العديد من المباريات ويجب جاهزية جميع اللاعبين، إيسكو، ومارسيلو ومودريتش، على وشك العودة".



وأضاف: "خاميس رودريجيز، لاعب مهم للغاية في الفريق، ورودريجو كذلك، نحن نعرف ما الذي نفعله معه، يتعين علي اتخاذ القرارات بنفسي، وأنا سعيد بوجود في ريال مدريد".



ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا غدًا، الأربعاء، في التاسعة ليلًا، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 11 نقطة، خلف أتلتيك بيلباو المتصدر بفارق الأهداف.