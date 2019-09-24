احتفال بذكرى ميلاد سيد حجاب في مكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهرى احتفالًا بذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، بحضور الشاعر زين الدين فؤاد وذلك في السابعة من مساء غد الأربعاء في مكتبة مصر الجديدة.



وقال الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة إن الاحتفالية تأتى من منطلق حرص الجمعية على الاحتفال بالقامات المصرية فى شتى المجالات لاسيما الأدب والقصة والشعر لتعريف الجيل الحاضر بهؤلاء العمالقة وكيف أنهم أثروا الحياة الثقافية ليس في مصر وحدها بل في العالم العربى بأسره.



يشارك فى الاحتفالية فرقة "حبايبنا" والفنانين أحمد إسماعيل، أحمد نبيل، ريم سيد حجاب، مرفت الجسري، الفنان محمود يوسف ليتغنوا بأجمل تيترات المسلسلات المصرية من تأليف حجاب مثل ليالى الحلمية والمال والبنون وبوابة الحلوانى والشهد والدموع وأرابيسك والليل وآخره وأوبرا عايدة ومين الذى لايحب فاطمة واميرة في عابدين والعائلة.



الشاعر سيد حجاب كتب عشرات الأغانى للإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، وللمطربين المصريين، كما كتب العديد من الأوبريتات والفوازير المصرية ..عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة حصل على جائزة "كفافيس الدولية" عن مجمل أعماله.