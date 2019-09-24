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رياضة

وزارة الرياضة تنظم زيارة لأعضاء الوفد الشبابي السعودي للأهرامات والمتحف المصري

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:24 م
الوفد الشبابي السعودي
الوفد الشبابي السعودي للأهرامات
أ ش أ
تواصل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج التبادل الشبابي بين مصر والسعودية في مجال القيادات الشبابية، بجولة سياحية لوفد الشباب السعودي إلى الأهرامات والمتحف المصري.

وشملت الجولة زيارة للأهرامات والمتحف المصري، حيث استمع أعضاء الوفد الشبابي السعودي إلى شرح مفصل عن تاريخ الأهرامات وأهم المعالم الأثرية بها، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة أهم منطقة أثرية في العالم، وانبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، متمنين لجمهورية مصر العربية دوام الاستقرار في الفترة القادمة باعتبارها قلب الأمة العربية والمتنفس الحقيقي لها.

يذكر أن الوفد الشبابي السعودي وصل إلى القاهرة مساء السبت الماضي، وأعدت وزارة الشباب والرياضة برنامجا للوفد يتضمن تنظيم عدد من الزيارات السياحية والترفيهية؛ منها زيارة مجمع الأديان، والمتحف المصري، والأهرامات، ومجلس النواب، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومتحف القوات الجوية، ومرصد وجامع الأزهر الشريف، علاوة على تنظيم لقاء مع قيادات وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

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