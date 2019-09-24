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صدى البلد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

اخبار الحوادث.. مقتل 6 من عناصر الجماعة.. يدعى اختطافه ويطالب والدته بفدية.. مطالب بإحالة 11 شخصا بمسلسل نصيبي وقسمتك للمحاكمة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:06 م
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم...


قبل تنفيذهم عمليات إرهابية.. مقتل 6 عناصر إخوانية فى تبادل إطلاق النار مع القوات بأكتوبر
لقى 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مصرعهم فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر.
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ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
كثفت أجهزة وزارة الداخلية من وجودها الأمني لقوات الشرطة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات (دوريات تأمين المدارس) بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.
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تجديد حبس طفلة العياط ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات
جددت محكمة الجيزة المنعقدة فى العياط اليوم الثلاثاء حبس طفلة العياط المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها بصحراء العياط 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معها .
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ننشر خريطة توزيع العمل بمحكمة النقض للعام القضائي الجديد
حصل "صدى البلد" على خريطة توزيع عمل الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية ودوائر "جنح النقض" للعام القضائي 2019- 2020.
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مش ممثلين.. أشرف زكي يطالب بإحالة 11 شخصا ظهروا في مسلسل نصيبي وقسمتك للمحاكمة
تقدم الدكتور أشرف زکین نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ إلى النائب العام ضد 11 شخصا ظهروا في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهم کریم العمری وکریم صبحی ونانسي صلاح وتونی ماهر وشادي جميل وإسراء البليسي وأسماء سليمان ومصطفى سلامة وياسمين غيث ومی فخری وصبا الرفاعي.
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شلل مرورى على الطريق الزراعى ببنها بسبب انقلاب سيارة كرنب
توقفت الحركة المرورية على الطر يق الزراعي السريع القاهرة – الإسكندرية في تجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالكرنب عند مطلع كوبرى الشموت العلوى.
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تعدوا عليهما بمقص.. 3 أشخاص وراء مقتل مسن وزوجته في شقتهما بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة مقتل مسن وزوجته بالفيوم بقصد السرقة.
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كنت محتاج فلوس.. طالب سكندري يدعي اختطافه ويطالب والدته بفدية 100 ألف جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة ادعاء شاب باختطافه وطلب فدية من أهله بالإسكندرية.
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مش ممثلين.. أشرف زكي يطالب بإحالة 11 شخصا ظهروا في مسلسل نصيبي وقسمتك للمحاكمة

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