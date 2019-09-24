باللاصق الشفاف.. كيف تعرفين نوع بشرتك في 5 خطوات؟

تحاول كل فتاة أن تتمتع ببشرة خالية من البثور أو الحبوب، ولكن للوصول لبشرة مثالية يجب اولًا معرفة ما هو نوع بشرتك كي تعالجيها وتعتني بها بطريقة سليمة وصحية، فكل نوع له أدوات تجميلية خاصة بها، فقومي بعمل تلك الاختبار لمعرفة نوع بشرتك، وفقًا لموقع"wikihow".



* اغسلي وجهك بالماء والصابون ثم قومي بتنشيفه.

* وضع قطعة من الشريط اللاصق الشفاف على الخدين والأنف والجبين.

* قومي بفرك الشريط اللاصق بلطف للتخلص من فقاعات الهواء.

* ثم اعملي على إزالة الشرائط اللاصقة ببطء.

* قومي بفحص الشرائط بعد ازالتها، فإذا كانت تحتوي على زيت فتكون بشرتك دهنية، وإذا كانت تخلو من الزيوت فتكون بشرتك جافة، وإذا كان نصفها جافا والنصف الأخر به زيوت، فإنها تكون بشرة مختلطة.