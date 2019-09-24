رئيس وزراء بريطانيا: أحترم قرار المحكمة العليا بشأن البرلمان رغم معارضتي الشديدة له

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيحترم قرار المحكمة العليا بإبطال قرار تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل.



وقال جونسون - في تصريحات خاصة لتلفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم /الثلاثاء/ - "في أعقاب صدور الحكم، بالتأكيد نحترم الحكم والعملية القضائية، ولكن عليّ أن أقول إنني أعارض بشدة ما توصل إليه القضاة ولا أعتقد أنه صائب".. لافتا إلى أنه تم سابقا استخدام تعليق البرلمان في حالات كثيرة دون التعرض لمحاولات إعاقة مماثلة.



وأضاف "هناك كثيرون ممن يرغبون في إحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنع البلاد من المغادرة، معتبرا أن الأمر المهم هو المضي قدما وتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون أمرا مؤسفا إذا ما قرر البرلمان التحرك بهدف تصعيب عملية الخروج التي يريدها المواطنون.



كما أكد جونسون أنه سيتم تنفيذ (بريكست) في الموعد المقرر، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذا الحين، قائلا "الشعب يأمل في أن يرى البرلمانيين يتفقون ويعملون من أجل المصلحة الوطنية".



وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، اعتبار قرار رئيس الوزراء جونسون بتعليق أعمال البرلمان في الفترة التي تسبق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، غير قانوني ولا تأثير له.



جدير بالذكر أن جونسون اتخذ قرارًا بتعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع مع السماح للنواب بالعودة في 14 أكتوبر المقبل، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. فيما يعني قرار تعليق أعمال البرلمان أن النواب لن يعودوا إلا قبل نحو أسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

