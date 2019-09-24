حفاظا على المجاري المائية .. تعاون مصري إماراتي في إدارة المخلفات

اجتمعت وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة، بالدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي البيئة المصرية والإماراتية.



وناقشت وزيرة البيئة مع نظيرها الإماراتي -بحسب بيان الثلاثاء- عددا من موضوعات التعاون المشترك أبرزها الاستفادة من الخبرة الإماراتية في تنظيف المجاري المائية، ونقلها في إطار حرص وزارة البيئة على الحد من تلوث نهر النيل، حيث عرض الوزير الإماراتي تقديم التصميمات الخاصة بالمراكب لتعديلها لتصبح صالحة للمياه العذبة، وأشادت الوزيرة بهذا العرض وأكدت انه يمكن انتاجها باستخدام الخامات المصرية وأعربت عن الرغبة في إطلاع مصر على خبرة الإمارات في إدارتها لهذا الملف بالتعاون مع سلسلة كارفور كجانب من مسئوليتها المجتمعية.



وعرضت الوزيرة نقل خبرة مصر في موضوعات تغير المناخ خاصة فيما يتعلق باستخدام الخرائط التفاعلية لتحديد مخاطر تغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة، إضافة إلى تطوير وتنمية المحميات الطبيعية.



واستعرضت الوزيرة الاجراءات الجاري اتخاذها في دمج مفاهيم تغير المناخ في القطاع المصرفي ووضع القواعد والاجراءات اللازمة لإصدار السندات الخضراء والتي سوف تسهم في إيجاد منتجات جديدة تساعد المستثمرين على القيام بدورهم نحو البيئة بشكل مبتكر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون في مجالات المخلفات والاستفادة من الخبرة الاماراتية في هذا المجال.