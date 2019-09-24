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منوعات

لصوص يسرقون ماكينة صرافة بـ ونش.. لن تصدق ما حدث

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
أحمد شريف
نشر موقع الفيديوهات الشهير "لايف ليك"، فيديو مثيرا لسرقة ماكينة صرافة باستخدام ونش.

ويوضح الفيديو المنشور؛ أحد اللصوص وهو يستخدم "ونش" لسرقة ماكينة الصرافة الملاصقة لأحد المطاعم، حيث حطم اللص الواجهة الأمامية لماكينة الصرافة ليتمكن من سرقة الأموال الموضوعة بها في مشهد مثير وغريب.

ولم يوضح الموقع مكان وقوع الحادث وبأي دولة.

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