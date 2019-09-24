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حشود لتأييد السيسي في نيويورك .. المصريون يواصلون إبهار العالم لليوم الخامس.. فيديو وصور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:08 م
ابناء الجالية المصرية
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ندى فتح الله
احتشد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرته خلال وجوده في أمريكا للمشاركة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74.

ويعد اليوم هو الخامس على التوالي الذي تواصل فيه الجالية احتشادها لدعم الرئيس، حبًا منهم له ورغبة في سماع كلمته التي سوف يلقيها اليوم أمام الجمعية العامة، فضلًا عن تعبيرهم لدعمهم للقوات المسلحة المصرية والشرطة.

واحتشدت الجالية رافعة أعلام الدولة المصرية والكثير من صور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي أجواء حماسية صنعها أبناء الجالية كانوا يهتفون بعبارات "تحيا مصر، ويحيا الجيش المصري" على أنغام الأغاني الوطنية.
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية
ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ابناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية

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