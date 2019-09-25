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رياضة

الحكم المصري هاني العراقي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
الحكم المصري هاني
الحكم المصري هاني العراقي يشارك فى إدارة مباريات كأس العالم
أ ش أ
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحكم الدولي المصري، هاني العراقي، للمشاركة فى إدارة مباريات كأس العالم للكرة الشاطئية، المقرر إقامتها في باراجواي خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى أول ديسمبر المقبلين.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا هم: باراجوي الدول المنظمة وأمريكا واليابان وسويسرا في المجموعة الأولي، إيطاليا وأوروجواي والمكسيك وتاهيتي في المجموعة الثانية، الإمارات وروسيا والسنغال وروسيا البيضاء في المجموعة الثالثة، والبرازيل والبرتغال وعمان ونيجيريا في المجموعة الرابعة.

وتعد هذه هي النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، والتى أقيمت لأول مرة عام 2005 فى ريو دي جانيرو بالبرازيل.

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