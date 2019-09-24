استعدادا لإطلاق عملته المشفرة.. فيسبوك يستحوذ على شركة Servicefriend

استحوذت شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، على شركة ناشئة متخصصة في تطوير بوتات Bots الدردشة الذكية، وذلك استعدادا لإطلاق عملتها المشفرة ليبرا "Libra" العام المقبل.



وفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، أن الشركة لم تعلن رسميا عن عملية الاستحواذ، ولكن قد سبق لشركة سيرفس فرند "Servicefriend"، العمل مع فيسبوك لتطوير بوتات لتطبيق ماسنجر.



وبحسب "تك كرانش" فإن الصفحات الشخصية لمؤسسي شركة "Servicefriend"، على موقع (لينكدإن) تذكر أنهم يعملون حاليًا ضمن المجموعة المسئولة عن تطوير المحفظة الرقمية الخاصة كاليبرا "Calibra".



ومن المفترض أن يعمل الفريق الخاص بشركة "سيرفس فرند"، مع فيسبوك على تطوير بوت دردشة، من أجل استخدامها في المحفظة الرقمية، التى تخطط الشركة من خلالها طرق استخدام الخدمات المالية التى يمكن للمستخدمين دفعها بواسطة "ليبرا"، مثل إرسال واستقبال الأموال وشراء المنتجات ودفع بعض الفواتير حول العالم.



يذكر أن ليبرا "Libra"، هي عملة رقمية مشفرة من شركة فيسبوك، تديرها مؤسسة كاليبرا تضم 27 شركة تعمل في مجال الدفع والتقنية والاتصالات والتسوق عبر الإنترنت، ومقرها في جينيف.