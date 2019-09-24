ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

استعدادا لإطلاق عملته المشفرة.. فيسبوك يستحوذ على شركة Servicefriend

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:26 م
ليبرا عملة فيسبوك
ليبرا عملة فيسبوك الرقمية
شيماء عبد المنعم
استحوذت شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، على شركة ناشئة متخصصة في تطوير بوتات Bots الدردشة الذكية، وذلك استعدادا لإطلاق عملتها المشفرة ليبرا "Libra" العام المقبل.

وفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، أن الشركة لم تعلن رسميا عن عملية الاستحواذ، ولكن قد سبق لشركة سيرفس فرند "Servicefriend"، العمل مع فيسبوك لتطوير بوتات لتطبيق ماسنجر.

وبحسب "تك كرانش" فإن الصفحات الشخصية لمؤسسي شركة "Servicefriend"، على موقع (لينكدإن) تذكر أنهم يعملون حاليًا ضمن المجموعة المسئولة عن تطوير المحفظة الرقمية الخاصة كاليبرا "Calibra".

ومن المفترض أن يعمل الفريق الخاص بشركة "سيرفس فرند"، مع فيسبوك على تطوير بوت دردشة، من أجل استخدامها في المحفظة الرقمية، التى تخطط الشركة من خلالها طرق استخدام الخدمات المالية التى يمكن للمستخدمين دفعها بواسطة "ليبرا"، مثل إرسال واستقبال الأموال وشراء المنتجات ودفع بعض الفواتير حول العالم.

يذكر أن ليبرا "Libra"، هي عملة رقمية مشفرة من شركة فيسبوك، تديرها مؤسسة كاليبرا تضم 27 شركة تعمل في مجال الدفع والتقنية والاتصالات والتسوق عبر الإنترنت، ومقرها في جينيف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عملة فيسبوك مهددة.. مشروع قانون أمريكي يمنع تحول منصات التواصل لمؤسسات مصرفية

ذا هيل: مجلس الشيوخ يبدي عدم ثقته في إطلاق فيس بوك للعملة الرقمية ليبرا

واتساب يكشف عن ميزاته القادمة.. تعرف عليها

ليبرا تخضع لتحقيق هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل

من أجل حماية عملته ليبرا.. فيسبوك يتعاون مع منصة HackerOne

دول أوروبية تتخذ قرارا عاجلا ضد فيسبوك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

زوج عديم الضمير.. ترك زوجته المريضة تموت من الإهمال حتى تعفنت

راكب مشاغب يتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا.. ما فعله سيصدمك

عمرو جمال ينشر صورة له مع أحمد عز عبر إنستجرام

أول يوم دراسة.. دهب محمد محسن وهبة مجدى تخطف الأنظار.. شاهد

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد الدورة الـ 74 للأمم المتحدة

حشود لتأييد السيسي في نيويورك .. المصريون يواصلون إبهار العالم لليوم الخامس.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!