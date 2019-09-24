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حوادث

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:00 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 13 أكتوبر لمرافعة النيابة العامة والدفاع.

وشهدت المحكمة عددا من المقاطع المصورة التي توثق الأحداث بمنطقة ماسبيرو، والتظاهرات اعلى كوبري السادس من أكتوبر، وظهر في بعض المقاطع مشاركون في ايديهم أسلحة تستخدم في الاعتداء.

عقدت الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.‎

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