التضامن: الوزارة استفادت كثيرا من مناقشات الشباب بورشة مودة بشرم الشيخ

نظم برنامج مودة لحماية الأسرة المصرية بشرم الشيخ، ورشة تدريبية ضمت 250 شابا يمثلون 20 محافظة ضمن فعاليات ملتقى الشباب السنوى الذى عقد هذا العام تحت شعار "لنعبر جسرا " وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة آل قرة للتنمية .



من جانبه صرح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ان الوزارة لديها توجه رئيسى لاستغلال طاقات الشباب وفتح نوافذ التطوع فى المشروعات المختلفة واستغلال فرص الالتقاء بالشباب فى مثل هذه الملتقيات لمناقشة كافة المشاكل التى تواجههم سواء من خلال البرامج ذات الطبيعة الاجتماعية المتمثلة فى برنامج مودة او من خلال صندوق مكافحة الادمان والتعاطى .



وأكد عثمان ان ادارة برنامج مودة استفادت كثيرا من المناقشات التى دارت فى ورشة العمل وخلال الجلسة التعريفية وأن تساؤلات الشباب حول قضية الزواج والطلاق المبكر تعكس وعيا كبيرا بخطورة الموقف .



من جانبها قالت الدكتورة رامزه صدقى ان الورشة شملت جلسة تعريفية بالمشروع القومي لتأهيل المقبلين على الزواج والحفاظ على كيان الاسرة المصرية (مودة ) .



وخلال الجلسة التعريفية بمشروع مودة تمت مناقشة الجوانب الاجتماعية للحفاظ على كيان الاسرة ومنها التعريف بمنظومة الزواج واهدافه و معايير اختيار شريك الحياة وأهم عوامل نجاح العلاقة الزوجية والتواصل الايجابي بين الزوجين والتواصل السلبي بين الزوجين و اسباب المشكلات الزوجية وأهم اساليب التربية الاسرية الايجابية وادارة الموارد الاقتصادية داخل الاسرة.



وأضافت صدقى ان الجلسة التعريفية لاقت تفاعلًا قويًا من الشباب المشارك وقاموا بتوصية ادارة الملتقى بأن تكون الجلسة ضمن البرنامج السنوي للملتقى خلال الاعوام القادمة.