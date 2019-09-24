إزالة الجلد خطأ.. تجنب 5 أشياء عند طهي سمك السالمون

تناول سمك السالمون يمد الجسم بالأحماض الدهنية، كما انه يكافح الالتهابات ويمنع الاصابة بالعمى، ومصدر جيد للبوتاسيوم، ولكن عند طهيه يجب تجنب تلك الأشياء لتستمتع بمذاق جيد، وفقًا لموقع "thekitchn".



عدم إزالة العظام

يغفل كثير من الأشخاص إزالة العظام من سمك السالمون، ولكن لتناول السالمون بطريقة لذيذة يجب ازالة العظام قبل الطهي عن طريق الملقط.



وضع التوابل قبل الطهي بوقت طويل

عند طهي أي من أنواع السمك يجب أن يُتبل بطريقة جيدة وتركه لمدة لا تقل عن ساعه، ولكن عند طهي سمك السالمون يتم تتبيله مباشرة قبل القلي أو الشوي.



إزالة الجلد قبل الطهي

يحب عند شوي السلمون ألا تزيل الجلد من عليه فإنه يحميه من الحرق، ويكون حاجزا بينه وبين المقلاة.



طهي السالمون من الجانب الأعلى

يخطأ الكثير في طهي السالمون من الجانب الأعلى، ولكن يجب أن تبدأ من الجوانب ذات الجلد لحماية اللحم.



ترك السمك على النار

سمك السالمون من الأطعمة التي لا تحتاج لوقت طويل في عملية الطهي.