كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

يتواصل مسلسل نشر الشائعات والأكاذيب عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات وحسابات مدعومة من الجماعة الإرهابية وأصدقائهم في تركيا وقطر.



تأتي آخر تلك المزاعم في بوست تداولته صفحات الإخوان الإرهابية عن الفتاة التي كانت تجلس بجوار الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب الماضي، زاعمين أنها ابنة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.



وكشفت الحقيقة عن أن تلك الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي اسمها منار مصطفى كمال طايل خريجة تربية إنجليزي جامعة طنطا وحاصلة على ماجستير من جامعة كفر الشيخ.



جدير بالذكر أن مصر تتعرض لحملة شرسة من نشر الشائعات والأكاذيب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وتركيا وقطر، وأجهزة دولية تريد النيل من مسيرة التنمية والاستقرار في البلاد وتحرض على العنف والإرهاب.