ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أشياء تجعلك تتجنب الاكتئاب الموسمي ..فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:16 م
فصل الشتاء
فصل الشتاء
مي محمد
قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي، إن سبب حدوث الاكتئاب الموسمي للأشخاص، حدوث خلل في الساعة البيولوجية للجسم الإنسان، بسبب اختلاف مواعيد النوم وقص مدة ساعات النهار.

وأضاف الدكتور شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم، الثلاثاء، أنه من أسباب حدوث الاكتئاب الموسمي أيضًا انخفاض نوعين من الهرمون في جسم الإنسان وهما "هرمون السعادة؛ نتيجة عدم تعرضه للضوء كثيرًا، وهرمون المسؤول عن تعديل النوم والحالة المزاجية للإنسان مما يشعر الإنسان بمزاج مضطرب.

ولفت إلى أن يمكن التغلب على الإكتئاب الموسمي من خلال التعرض إلى الهواء كثيرا ، الخروج في أوقات توجد بها الشمس ، الخروج مع الأصدقاء ، محاولة الابتعاد عن الأشياء التى تجعلك في حالة مزاجية سيئة ، تناول الطعام الذي يجعلك في حالة سعادة 

يذكر أن برنامج "انبوكس" قد ناقش اليوم موضوع لماذا يفضل بعض الأشخاص فصل الشتاء والخريف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات لا تعرفها عن الصداع النصفي.. النساء أكثر عرضة له من الرجال.. 10 أسباب وراء الإصابة به.. القيء والغثيان أبرز الأعراض المصاحبة له.. وبهذه الطريقة يمكن تشخيصه وعلاجه

أضرار قلة النوم.. عادات خاطئة نرتكبها يوميا

أسباب صادمة لشعورك بالجوع ليلا .. رقم 7 غير متوقعة

مذيع إنبوكس يكشف لماذا يفضل بعض الأشخاص فصل الشتاء؟ فيديو

ترشيحاتنا

عمرو جمال ينشر صورة له مع أحمد عز عبر إنستجرام

بشائر الحكومة للمصريين في الغاز والكهرباء وفرص العمل.. تفاصيل

رسالة مؤثرة من الخطيب إلى مؤمن زكريا في ألمانيا

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

احذري .. بخاخات الأنف تتسبب في كارثة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!