أشياء تجعلك تتجنب الاكتئاب الموسمي ..فيديو

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي، إن سبب حدوث الاكتئاب الموسمي للأشخاص، حدوث خلل في الساعة البيولوجية للجسم الإنسان، بسبب اختلاف مواعيد النوم وقص مدة ساعات النهار.





وأضاف الدكتور شريف حتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم، الثلاثاء، أنه من أسباب حدوث الاكتئاب الموسمي أيضًا انخفاض نوعين من الهرمون في جسم الإنسان وهما "هرمون السعادة؛ نتيجة عدم تعرضه للضوء كثيرًا، وهرمون المسؤول عن تعديل النوم والحالة المزاجية للإنسان مما يشعر الإنسان بمزاج مضطرب.





ولفت إلى أن يمكن التغلب على الإكتئاب الموسمي من خلال التعرض إلى الهواء كثيرا ، الخروج في أوقات توجد بها الشمس ، الخروج مع الأصدقاء ، محاولة الابتعاد عن الأشياء التى تجعلك في حالة مزاجية سيئة ، تناول الطعام الذي يجعلك في حالة سعادة





يذكر أن برنامج "انبوكس" قد ناقش اليوم موضوع لماذا يفضل بعض الأشخاص فصل الشتاء والخريف.